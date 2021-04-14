Büyükşehir'den Ramazan'da vatandaşlara gıda paketi

Özellikle pandeminin de etkileriyle ekonomik açıdan zor zamanların yaşandığı şu günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlıyor.

Üreticiye de destek sağlanıyor

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketinin İl genelinde dağıtımına başlanırken, içerisinde bulunan ürünlerin birçoğu Muğla'da faaliyet gösteren üretim kooperatiflerinden temin ediliyor. Bu şekilde Muğla'da üretilen ürünler yine Muğlalı vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılırken bir yandan da dar boğazda olan üreticilere maddi destek sağlanıyor.

Halk Kart yardım miktarı Ramazan Ayı'nda arttırıldı

Gıda paketinin yanı sıra, hali hazırda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen yardım miktarı da arttırıldı. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ile yapılan bu sosyal yardımlardan İl genelinde yararlanan vatandaşlar “Ramzan Ayı”na özel arttırılmış yardım alacaklar.

Sizde destek olabilirsiniz

Bu yardımların yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından “Dayanışma Kampanyası” başlatıldı. Özellikle pandeminin olumsuz etkilerini bir nebze hafifletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat bir “Ramazan Ayı” geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm vatandaşlar katılabiliyor. Kampanya kapsamında vatandaşların hazırladığı gıda paketleri Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Başkan Gürün, “Paylaşmanın Ayı Ramazan'dayız”

Ramazan Ayı'nın sabır, hoşgörü ve paylaşma ayı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da büyük bir aile olduklarını ve ailelerin en büyük özelliğinin de her şartta birbirlerine kenetlenerek destek olmaları olduğunu belirtti. Başkan Gürün, “Muğla 13 ilçesi, 569 mahallesi ve bu coğrafya üzerinde yaşayan sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü hemşehrileri ile büyük bir aile. Bir ilçemizde yaşanan güzel bir gelişmeye hep birlikte sevinebilirken, herhangi bir sorun ya da derdi de birlikte aşabilen bir aileyiz. Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve pandemi nedeni ile yaşanan işsizlik vatandaşlarımızın omzuna ek yük getirdi. Bugüne kadar tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Özellikle paylaşmanın, dayanışmanın, yoklukları var etmenin ayı Ramazan'da da hemşehrilerimizin yanında olmak, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek Ramazan kolisi desteği kampanyamızı başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi her eve ve yardım etmek isteyen tüm hemşehrilerimize ulaşmak istiyoruz. Çünkü paylaşmanın ayı Ramazan'dayız birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız” dedi.