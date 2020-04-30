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Büyükşehir'den sanayi esnafına 5 bin maske

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi esnafına 5 bin adet maske dağıttı.


Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi maske üretimine devam ediyor. Eczaneler, veteriner klinikleri, toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinde çalışan işçileri de unutmadı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi esnafına 5 bin adet maske gönderdi. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, Yönetim Kurulu üyeleri Selim Avcı ve Süleyman Küçem Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen maskeleri sanayi sitesi çalışanlarına dağıttı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi esnafına 5 bin adet maske dağıtmasının ardından sanayi esnafı, “İşimiz gereği çalışmak durumundayız. Maske bulmamız çok zordu. Bir maskeyi bir hafta kullandığımız dahi oluyordu. Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan işçileri düşünerek maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dediler.

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