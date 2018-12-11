Büyükşehirden ‘Sessizliğime Ses Ol' projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde işitme engelli ailelerin 0-4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını gidermek, bebeklerini ağladıkları zaman fark etmelerini sağlamak amacıyla ‘Sessizliğime Ses Ol' projesi başlatıldı.

Proje kapsamında işitme engelli anne ya da baba özellikle uykudayken bebeğinin ağladığını veya uyandığı fark edemediği için, bebek odasına bir cihaz, anne ve babanın yatağına ya da yastığının içine ise titreşimli bebe telsiz cihazı yerleştirilecek. Bebek ağlamaya başladığında cihazın devreye girmesi ile birlikte işitme engelli anne ya da babanın yatağı titreşmeye başlayacak. Böylece titreşimli uyarı anne ve babayı uyandıracak ve bebeklerin ihtiyacını karşılaması sağlanacak.

Proje ile birlikte işitme engeli bulunan anne ve babanın çocuk sahibi olma tereddüdünü uyanamama konusunda giderilecek ve huzurlu, sağlıklı ve mutlu bebeklerin yetişmesi sağlanacak.

Sessizliğime Ses Ol projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi işitme engelli anne ve babaların Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurması gerekiyor.