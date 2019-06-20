Büyükşehir'den Sigara İzmariti Uyarısı

Muğla genelinde 40 noktada hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaz aylarında meydana gelen kuraklık ve özellikle kırsal kesimlerde mahsul sonrası tarlada kalan anızların ya da yabani otların çoğaldığı arazilerde temizlik ateşi yakılmasının artması nedeniyle yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşlar Yangınlara Karşı Daha Duyarlı Olmalıdır

İtfaiye ekipleri, 2019 yılı içerisinde Haziran ayına kadar 274 anız yangınına müdahale ederken bu yangınları büyük çoğunluğu araçlardan yol kenarına atılan sigara izmariti ve tarlalarda yakılan temizlik ateşleri olduğu belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; geçen yıllara göre bu yıl meydana gelen anız yangınlarının arttığı belirtilirken meydana gelen yangınların sonucunda toprakta bulunan canlıların tamamı zarar gördüğü, bunun yanı sıra toprağın verimi de düşmekte, ayrıca havaya yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleşerek büyük bir hava kirliliği oluştuğu vurgulandı. En önemlisi de kontrolden çıkabilecek anız yangınları, başka alanlara sıçrayarak daha büyük felaketlere davetiye çıkarttığı belirtilerek, “Vatandaşlarımızın özellikle anızları temizlemek için ateş yakmamaları ve araçla seyahat edenlerin sigara izmariti atmamaları, daha dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.