Büyükşehirden su baskınlarına önlem

İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ayrıca su baskınlarının önüne geçebilmek adına il genelinde 81 bin 557 metre yağmur suyu hattının yapımını gerçekleştirdi.

Yağmur suyunun derelere ve denize aktarılması sağlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan yağmur suyu hatları ile yağışlarda meydana gelen yağmur suyunun dere veya denize aktarılması sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarına su baskınlarına maruz kalmasının önüne geçiliyor.

Büyükşehir ekiplerince İl genelinde bugüne kadar 81 Bin metre yağmur suyu hat çalışması yapılırken, çalışmaların önemli kısmını Milas'ta gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde Milas'ta 55 bin 80, Fethiye'de 12 bin 924, Ortaca'da 3 bin 61, Marmaris'te 2 bin 542, Menteşe'de 2 bin 479, Dalaman'da bin 996, Seydikemer'de bin 100, Bodrum'da 911, Köyceğiz'de 553 ve Ula'da 505 metre yağmur suyu hattı yapıldı.