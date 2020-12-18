İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarında Korona virüs denetimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Covid-19 salgınına karşı toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe, hijyen ve HES kodu denetimleri yaparak, sürücü ve yolcuları pandemi kuralları hakkında bilgilendirdi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske, sosyal mesafe, hijyen ve HES kodu denetimi yaptı. Denetimler sırasında şoförlere ve yolculara pandemi kuralları hakkında bilgiler veren ekipler, kişisel elektronik otobüs biniş kartına HES Kodu tanımlatılması, nakit ücret ile binişin kaldırıldığı ve seyahat süresi boyunca maske kullanımının önemi konularında uyarılarda bulundu.


Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından anlık görüntülü takip edilen toplu taşıma araçlarından belirtilen sayıdan fazla yolcu alan ve nakit para alışverişi yapan araç sürücülerine de gerekli yasal işlemler uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.