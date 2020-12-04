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Büyükşehirden Ula'ya yeni içme suyu hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İlçesinde yerleşime yeni açılan yerler için bin metre uzunluğunda içme suyu hattı yaparak bölgenin alt yapı eksiklerini tamamlıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi imara açılan ve içme suyu hattının bulunmadığı bölgelerde alt yapı çalışmaları yaparak bu bölgeleri yerleşime hazırlıyor.


Bu kapsamda son olarak Ula'da çalışma gerçekleştiren ekipler bölgeye içme suyu hattı yaptı. Şirinköy Mahallesinde yerleşime açılan bölgeye 1000 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi yapan ekipler çalışmayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. 4 personel ve 2 iş makinası ile yapılan çalışmalar 5 gün içinde tamamlandı.

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