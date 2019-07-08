Büyükşehirden ürünlerin ömrünü uzatan tesis

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak için Fethiye'de kurduğu meyve sebze kurutma tesisi ile üreticilerin ürünleri kurutularak raf ömürleri uzatılıyor ve katma değeri yüksek ürünler elde edilerek üreticilerin elinde kalan ürünlerin pazarlanmasına imkân sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm kenti olarak bilinmesine rağmen asıl büyük gelirini tarımdan elde eden Muğla'da üretimin artması ve kalitenin yükseltilmesi için yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturmak için uygulanan projelerden biri olan Meyve-Sebze kurutma tesisi üreticilerin elinde kalan ürünlerin pazarlanmasına imkân sağlıyor.

Tarlada Kalan Ürünler Kurutularak Satılabiliyor

Fethiye İlçesi Karaçulha Toptancı Hali içinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, özellikle üreticilerin elinde kalan, pazarlama fazlası ya da pazar şartlarının olumsuzluğu sebebiyle tarlada kalmış meyve ve sebzeler bu tesiste kurutuluyor. Bu şekilde ürünlerin hem raf ömürleri artıyor hem de çiğ halinden daha yüksek fiyatlara pazarlanma olanağı sağlanıyor. Böylece yerel üreticiler desteklenerek alternatif gelir kaynağı oluşturuluyor.

Hijyenik Şartlarda Kurutma Yapılıyor

Kurutma tesisine giren bir ürün mal kabul, yıkama, seçme-ayıklama, dilimleme, kurutma fırını ve paketleme işlemlerinden geçiyor. Hijyenik şartlarda işlendikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan kurutma işlemi yapılırken kurutma işlemi, ürünlerdeki besin değerlerinin bozulmaması için ürün çeşidine göre değişen ve 70 C'yi geçmeyen sıcaklıklarda yapılıyor.

Bugüne kadar birçok farklı üründe kurutma işlemi uygulanırken portakal, mandalina, limon, domates, zeytin, salep, kuzugöbeği mantarı, elma, patlıcan, ayva, biber, kereviz, kavun, pancar, şeftali, kabak ve kültür mantarı olmak üzere 17 çeşit meyve-sebze kurutulmuştur. Gıda tüzüğüne uygun, son teknoloji makine ve ekipmanlarla kurulan tesis hafta içi her gün halkımızın ürünlerine kurutma hizmeti vermektedir.

Yurt Dışı Pazarına Açılacağız

Fethiye'de üreticilik yapan İbrahim Tekelioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kurutma tesisinden sıklıkla yararlandıklarını belirterek çok çeşitli dallarda ürünleri kuruttuklarını söyledi. Tekelioğlu “Biz buradan aşağı yukarı 2 aydır faydalanıyoruz. Şu an domates kurutuyoruz. Daha önceleri limon, portakal, elma, patlıcan, biber kuruttuk ve ürün çeşidimizi gittikçe genişletiyoruz. Bölgemiz üretici bölgesi ve tüketebildiğimiz ürünler kadar tüketemediğimiz ürünlerde var. Bu ürünler için bu tesisten faydalanıyoruz. Kurutulan ürünleri kendi mağazalarımızda pazarlıyoruz ve yurt dışında yeni pazarlar arıyoruz. Bu hizmet bölge için çok faydalı oldu. Alıcılarda bu ürünlerin kalitesinden çok memnunlar. Atık olacak ürünlerimizin ömrünü 6 ay 1 sene daha uzatıyoruz. Belediyenin yaptığı bu uygulamadan çok memnunuz. Faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gürün; “Üreten köylü tekrar milletin efendisi olacak”

Turizm kenti olarak bilinen, verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla'da tarımın gelişmesi, üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için diğer kurum kuruluşlar, kooperatiflerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, verimli toprakların ancak üreterek hakkını verebileceklerini belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemizde son yıllarda izlenen tarım politikaları nedeni ile ne yazık ki üretimde büyük bir düşüş var. Köylümüz topraklarını terk ederek şehir merkezlerine göç ediyor. Muğlamızın nüfusunun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Ata'mızın “Üreten köylü milletin efendisidir” sözünden yola çıkarak tarıma büyük önem veriyoruz. “Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganımız ile birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bunlardan birisi de meyve sebzelerin kurutularak saklanması ve raf ömrünün uzatılması. Portakaldan domatese kadar birçok ürünü kurutuyor, raf ömürlerini uzatıyor ve üreticilerimize ek gelir kaynağı sağlıyoruz. Hizmetin en iyisini hak eden Muğlamızda yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, yaşadığımız şehri ve ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz”