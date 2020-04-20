Büyükşehirden veteriner kliniklerine maske

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde ki önlemlerini arttırarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına devam ediyor.

Vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi il genelinde 441 eczaneye toplam da 22 bin maske dağıtımı gerçekleştirmişti.

Eczanelerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde görev yapan 262 kliniğine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Muğla genelinde Can dostlarımız için 7/24 görevinin başında olan 262 veteriner hekimimize ve kliniklerine 13 bin 100 maske dağıtımı gerçekleştirdik. Salgını hep birlikte mücadele ederek yenebiliriz” denildi.