Büyükşehir'den yağışla gelen olumsuzluklara anında müdahale

Muğla'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Metroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 48 saat içinde metrekareye en fazla yağış 127 kilogram ile Milas ilçesine düşerken, Menteşe'ye 95 kilogram, Bodrum'a 90 kilogram, Yatağan ve Kavaklıdere'ye ise 66 kilogram yağış düştü.

Barajlardaki doluluk oranı arttı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar sonucunda Bodrum Mumcular Barajı'nda yüzde 78, Geyik Barajı'ndaki yüzde 74 doluluk oranına ulaşıldı.

AKOM 7-24 takip etti

Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkileyen hava koşullarından vatandaşların en az zararla etkilenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 24 saat mesai yaptı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün bizzat yönettiği ve Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) saniye saniye izlenen olaylara, 206 personel, 108 araç ile anında müdahale edildi

İl genelinde 66 yerden su tahliyesi yapıldı

Hafta sonu etkili olan sağanak yağışla birlikte birçok ilçede işyeri, ev, depo ve bahçelerden İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından su tahliyeleri yapıldı. Milas ilçesinde 36, Bodrum ilçesinde 20, Yatağan ilçesinde 4, Datça ilçesinde 4, Menteşe ve Dalaman ilçelerinde ise 1'er yerden İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından su tahliyeleri yapılarak olaylara kısa sürede müdahale edildi.

Ayrıca sağanak yağışın yanı sıra etkili olan fırtınaya birlikte Milas ilçesinde işyeri ve evlerin çatıları uçarak birçok araca maddi hasar verirken, Yatağan ilçesinde ise Yatağan-Milas karayolu üzerine düşen 2 çam ağacı yolun kısa süreli kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından fırtına sonrasında gerekli önemler alınarak daha ciddi hasarların önüne geçildi ve kapanan yollar trafiğe açıldı.

Sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı

Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi yolu, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Enişdibi yolu, Yatağan ilçesi Turgut-Zeytinköy mahalle yolu, Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde aşırı yağışla birlikte meydana gelen heyelanlar sebebiyle yollar trafiğe kapandı. Ayrıca kar yağışlarıyla birlikte kapanan Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi ve Menteşe ilçesi Yılanlı-Günlüce-Dokuzçam-Göktepe-Kozağaç yolu, Yılanlı-Özlüce-Kırmeşe-Şenyayla-Günlüce yolu ve Yemişendere-Sungur-Yeniköy-Kaballar yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları yapılarak yollar trafiğe açıldı.

Hayvanların telef olması engellendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, MUSKİ ve Fen İşleri ekiplerinin başarılı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede hayvanların telef olmalarının önüne geçildi. Milas ilçesi Ovakışlacık Mahallesi'nde 150 Büyükbaş hayvan, Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında ise 33 koyun ve tavuk meydana gelen aşırı yağışlardan etkilenmeden kurtarıldı.