İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden Yaşlılar Haftası'nda kültürel etkinlikler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda da sosyal


etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerini İzmir Efes Antik Kenti, Meryem Ana Kilisesi ve Şirince Köyünden oluşan bir kültür turuna götürdü. 270 üyenin katılım sağladığı kültür turunda üyelere profesyonel rehberler ve sağlık ekipleri eşlik etti. Kültür gezisinden çok memnun olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri kendileri için bu hizmetleri gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiler.


18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında bir diğer etkinlikte Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinin bir yıl boyunca Hobi Atölyesi'nde yapmış oldukları resimlerden oluşan bir karma resim sergisi gerçekleştirildi. 34 resmin sergilendiği etkinlik üyelerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.