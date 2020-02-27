Büyükşehir'den ‘Zeytin Budama' eğitimİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlık Alanlarının peyzaj, tasarım, bakım faaliyetlerinde görev yapan çalışanlarına, mezarlık alanlarında bulunan zeytin ağaçlarının tekniğine uygun olarak bakımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimle çalışanların bilgileri yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimde, “Budama nedir, neden budama yapılır, budama çeşitleri, budama teknikeri, dal kanseri, şekil budaması, gençleştirme/yenileme budaması, mahsul budaması” konuları işlendi, katılımcıların soruları cevaplanarak eğitim tamamlandı.