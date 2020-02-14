İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'in 23 Nisan'ın 100'üncü yılı etkinleri sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı için hazırlanan etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.


Bir firmanın Çevre Çocuk Tiyatrosu tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen ‘La Fonten Orman Mahkemesinde' oyunu, çocuklarla buluştu.


Oyunda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekilirken, her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanların, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gitmeleri ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istemesini anlatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.