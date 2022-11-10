Büyükşehir'in ‘Acil Müdahale' tekneleri göreve başladı

3 tekne göreve başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği yapacak. Üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında göreve başladı.

Deniz yüzeyi temizliği yapacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak alınan Fethiye Limanında göreve başlayan 4.50 metre eninde, 9.80 metre uzunlunda olan çok amaçlı acil müdahale teknesinde, deniz yüzeyi temizliği için konveyör sistemi bulunuyor. Ayrıca teknenin üzerinde vinç sistemi de yer alırken birçok farklı duruma müdahale yeteneği bulunuyor.