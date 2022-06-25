Büyükşehir'in Lavanta Şenliği başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta bitkisi, yeni sezonda güzelliğiyle hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor. Hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekerek görsel şölen sunan lavantalar rengi ve kokusuyla da insanları kendisine hayran bırakıyor.

Renkli görüntülere sahne olan lavanta bahçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa Lavanta Şenliği düzenleniyor. 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Lavanta Şenliği 1 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Menteşe ilçesi Yeniköy-Yerkesik Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesinde düzenlenecek olan şenlikte müzik dinletileri, atölyeler, fotoğraf çekimleri gibi etkinlikler yer alacak.