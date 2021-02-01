Büyükşehir'in makine ikmal tesisinde yüzde 58 tasarruf sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Kızılağaç Makine ve İkmal Tesisinde Büyükşehir Belediyesine ait tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemleri ile metal ürünleri imalatları dışarıdan hizmet almadan piyasanın altında maliyetle imal ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Kızılağaç Makine İkmal Tesisinde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Muğlalıların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimin yapıldığı Makine İkmal Tesisinde, fen ve sanat ürünleri (metal kapı, pencere, köprü korkuluğu, engelli rampaları, yağmur suyu mazgalları, muhtelif çatı yapımı ve tamiratları ile geri dönüşüm ürünleri vb.) imal ediliyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

Uzman personelin görev aldığı Makine İkmal Tesisinde 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile taşıtlarının arazi koşullarında ve atölyede bakım onarım işlemleri yapılıyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi öz mallarının onarım işlemlerini kendisi yapıyor. 2017 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesinin Kızılağaç Makine İkmal Tesisinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 58 tasarruf sağlandı.