Büyükşehir'in masa tenisçileri Milli Takım seçmelerine katılıyor

Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019-2020 faaliyet programında yer alan ve 550 sporcunun mücadele ettiği Minik-Küçük Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ali Eren Ulusakarya Minik Erkeklerde dördüncü, Hatice Söğüt Küçük Kızlarda beşinci, Metehan Zabir Minik Erkeklerde yedinci olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılan yarışlara Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi branşından 11 sporcu katıldı.