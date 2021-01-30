Büyükşehir'in ödüllü resim yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunu çizen Osman Hamdi Bey'in doğum günü olan 30 Aralık anısına düzenlediği ve Ortaokul (5-6-7-8. Sınıflar), Lise (9-10-11-12. Sınıflar), Üniversite ve Yetişkinler (18 yaş üstü) dönemindeki kişilerin katıldığı ‘Umudum Var Çünkü' konulu resim yarışması sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Ortaokul kategorisinde birinciliği Alkım Hakanoğlu, Lise Kategorisinde Rabia Çoban, Üniversite kategorisinde ise Yunus Arslan kazandı.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda ise MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. A. Cem Özal, MSKÜ Öğretim Üyesi Dr. İnci Bulut Kılıç, MSKÜ Öğretim Üyesi Arş. Gr. Dr. Ayça Sesigür, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdür Vekili Necati Gümüş ve Resim Öğretmeni Mehmet Deveci bulundu.

Yarışmayı kazanan kişilerin elektronik ortamda gönderdikleri eserlerin asıllarını posta yolu ile şartnameye uygun olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Menteşe-Muğla adresine ulaştırmaları gerekiyor. Ayrıca yarışmayı kazanan eser sahiplerinin ödüllerini alabilmeleri için 0252 212 26 14 numaralı telefondan 15 Şubat 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Ödüllü resim yarışmasında birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek.

Yarışmada diğer sonuçlar ise şu şekilde;

Ortaokul kategorisinde ikinciliği Melis Ece Bozkurt, üçüncülüğü Elisa Bozkurt, Lise kategorisinde ikinciliği Reyda Güneş Hatioğlu, üçüncülüğü İrem Kayar, Üniversite kategorisinde ise ikinciliği Gözde Arık Kazanırken, diğer kategorilerde ödüle değer eser görülmedi.