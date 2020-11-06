Büyükşehir'in öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor

Muğla genelinde tablet için başvuran ailelerin uzakta eğitim almaları için eğitime desteklerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde 30 öğrenciye daha tablet ile buluşturdu.

Pandemi nedeni ile okula gidemeyen ve uzaktan eğitimden de yararlanacak interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kampanya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kampanyası için çağrı merkezi, muhtar ve sosyal medya vasıtası ile başvuru yapan öğrencilere daha önce de tablet dağıtımı yapılmıştı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, internet edişimi ve tablet konusunda sıkıntı yaşayan çocukların bulunduğunu belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak bizler de mümkün olduğunca çocuklarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Büyükşehrimizin de ikinci etap tablet dağıtımı ile çocuklarımızın yanında olduğunu gösterdi. Siz çocukları bizlerin ve ülkemizin geleceğisiniz. Tabletlerinizi iyi günlerde kullanın” dedi

Tablet için gelen talepler doğrultusunda ailelere yapılan ziyaretler sonrası tablete ihtiyacı bulunan aileler uzaktan eğitim için bundan sonra da tablet dağıtımının devam edeceğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Altyapı olarak bütün ailelerin elinde tablet veya internet erişimi olmadığı için bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Biz Büyükşehir olarak bu aksaklıklar ile ilgili eksik olan ve ihtiyaç duyan ailelere talepleri doğrultusunda talep edenlerin evlerine giderek incelemenin ardından en kısa zamanda ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ama esas olan yüz yüze eğitim. Sadece biz bazı bilgileri almakla ilgili değil, eğitimde okulda çocukların birbirleri ile tanışması, sosyalleşmesi ve onların toplumun ve Türkiye'nin kültür değerleri açısından bir araya gelmeleri ayrı bir eğitim. Sadece öğrenme değil, aynı zamanda eğitim okulda örgün eğitim ile yüz yüze eğitim ile ancak gerçekleşebilir. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bütün hijyen kurallarına uygun olarak yaptıkları düzenlemeler ile daha az gruplarla, saatlerini değiştirmek suretiyle sınıfları ikiye bölmek suretiyle eğitimin yüz yüze yapılmasını temin etmeye çalışıyor bütün dünya. Bizim de bunu yapmamız lazım. Biri yıl olmasın demek bir ülke için en büyük ekonomik kayıptır. Şartlar bizi eğer bu duruma getiriyorsa, bu konuda eksikliği olan, buna da tableti olmadığı için katılamayan varsa şimdilik bu şartlarda bizim onlara katkı yapmamız lazım. Bize müracaat edenlerin hepsi yerinde kontrol ediliyor. Eğer gerçekten ihtiyaç varsa, tableti o interneti kullanabilecek şekilde değerlendirecekse daha önce de dağıttık, şimdi ve bundan sonra da dağıtacağız” dedi.

Konuşmaların ardından tabletler Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve meclis üyeleri tarafından öğrencilere dağıtımı yapıldı.