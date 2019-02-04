Büyükşehir'in Taekwondocuları Türkiye'yi temsil edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcuları Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda almış oldukları başarılı sonuçlarla Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Turkish Open Taekwondo Tournament) Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 15-20 Ocak 2019 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen ve 72 ilden 2020 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları Emirhan Bayhan, Beren Çiftçisoy ve Eda Nur Tosun aldıkları galibiyetlerle Uluslararası Turnuvada milli takım forması ile mindere çıkacak.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.