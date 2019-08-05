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Büyükşehir'in Yaz Spor kursları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Voleybol, Çocuk Zumba, Atletizm, Satranç, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Basketbol, Masa Tenisi, Güreş ve Okçuluk branşlarında ücretsiz eğitimlerin verildiği Yaz Spor Kursları devam ediyor.


Yaz tatilinde çocukların sosyal, duygusal ve yeteneksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kurslarda 6-12 yaş arası 600 katılımcı eğitim görüyor.


11 branşta farklı ilçelerde açılan Yaz Spor Kurslarıyla deneyimli antrenörler eşliğinde çocukların enerjisinin doğru yönlendirilmesi, fiziksel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik eğitimler veriliyor. 17 Haziranda başlayan Yaz Spor Kursları Eylül ayında sona erecek.

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