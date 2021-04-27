Büyükşehirle hallerin çehresi değişti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan 4 toptancı haline bu güne kadar hayata geçirilen alt yapı ve üst yapını hizmetlerinin yanı sıra çevre güvenliği dahil olmak üzere toplamda 5 Milyon TL yatırım yapıldı.

Hallerdeki atıksular yeşil alan sulamasına dönüşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, hallerde ilk olarak alt yapı sorununun giderildiği belirtilirken, “Hallerimizin en büyük sorunu atıksu konusuydu. Burada ilk olarak mevcutta bulunan arıtma tesisleri revize edilerek filtrasyon sistemi takıldı. Bu takılan sistem, atıksuyun yeşil alan sulama standartlarına getirilerek sulanması sağlandı. Önem verdiğimiz çevre düzenlemeleri kapsamında Fethiye Karaçulha Haline bir çöp kamyonu ve süpürme makinası kazandırılırken bütün hallerimizde çevre düzenlemesi kapsamında üst yapı ile birlikte sosyal tesislerin dış cepheleri de boyandı.” ifadelerine yer verildi.

Esnafı tehdit eden toprak kaymalarına son buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi açıklamasında ayrıca Fethiye Karaçulha halindeki esnafın ilk olarak sürekli toprak kaymasına neden olan yerin düzeltilmesi yönünde talep geldiği belirtilerek, “Karaçulha halinde özellikle yağışlı havalarda esnafı tehdit eden toprak kaymasının giderilmesi talep edilmişti. Görev süremizde bu tehditti ortadan kaldırmak için toprak kayması yaşanan yere istinat duvarı inşaatını tamamlayarak toplada 14 bin metre kare saha beton çalışması yapıldı.” denildi.