Büyükşehirlerin işbirliği meyve vermeye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ederken diğer Büyükşehir Belediyeleri ile işbirliği içinde çalışıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Kurutma Tesisi'ni Eskişehir Büyükşehir yetkilileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Kurutma Tesisi hakkında yetkililerden bilgi alan Eskişehir Büyükşehir yetkilileri daha sonra Eskişehir Mihalıççık'ta BEBKA ortaklığı ile Meyve Sebze Kurutma ve Gıda işleme tesisini kurdu.

Tesiste bugüne kadar 11 üreticinin 8 bin 500 kilo ürünü kurutuldu

Yerli üreticiler için alternatif gelir kaynakları oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilerin elinde kalan, pazar şartlarının olumsuzluğu sebebiyle tarlada kalmış sebze ve meyvelerin kurutularak hem raf ömürlerinin arttırılması hem de yüksek fiyatlarda pazarlanması amacıyla Fethiye Karaçulha Toptancı Hali içerisinde Meyve Sebze Kurutma Tesisi'ni hayata geçirmişti. Bugüne kadar tesiste 11 üreticinin 8500 kg ürünü kurutuldu. Bu meyve ve sebzeler portakal, mandalina, limon, domates, zeytin, salep, kuzu göbeği mantarı, elma, patlıcan, ayva, biber, kereviz, kavun, pancar, şeftali, kabak ve kültür mantarı.

Türkiye'de ve Muğla'da tarımın gelişmesi, üreten köylünün tekrar milletin efendisi olması için diğer kurum kuruluşlar, kooperatiflerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, verimli toprakların ancak üreterek hakkını verebileceklerini belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemizde son yıllarda izlenen tarım politikaları nedeni ile ne yazık ki üretimde büyük bir düşüş var. Köylümüz topraklarını terk ederek şehir merkezlerine göç ediyor. Muğlamızın nüfusunun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Ata'mızın “Üreten köylü milletin efendisidir” sözünden yola çıkarak tarıma büyük önem veriyoruz. “Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganımız ile birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Bunlardan birisi de meyve sebzelerin kurutularak saklanması ve raf ömrünün uzatılması. Diğer belediyelerimiz bu hizmeti yerinde inceleyerek kendi şehirlerinde de uygulamaya başladılar. Bizim ekiplerimiz de diğer projeler için farklı belediyelere giderek incelemelerde bulunuyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Karşılıklı işbirliği içerisinde yaşadığımız şehirler ve ülkemiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.