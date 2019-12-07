Büyükşehirlerin sağlık ve sosyal birimleri Muğla'da bir araya geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için güç birliği yapan 10 Büyükşehir Belediyesi'nin bir araya geldiği toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'de katıldı. Sosyal Belediyecilik anlamında yapılan hizmetlerin konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyelerinin birlikte ve işbirliği içinde hareket etmesi kararı alındı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde Büyükşehir Belediyeleri olarak birlikte yürümelerinde ve hareket etmelerinde fayda olduğunu vurguladı. Başkan Gürün, “Belediyeler olarak vatandaşlarımıza altyapı ve üstyapı hizmetleri veriyoruz, fakat sağlık ve sosyal hizmet birimlerimiz kadar vatandaşlarımıza doğrudan dokunamıyoruz. Umuyorum bu toplantı neticesinde somut olarak işbirliğimizi arttırarak kendi illerimizde de sağlık ve sosyal hizmetler konularında vatandaşlarımıza daha etkili hizmetler vereceğiz. Vatandaşlarımıza büyük bir aile olduğumuzu ve her zaman hizmetlerimizle yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz” dedi.