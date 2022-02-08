Buzağı 3 gün sonra kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gündür dağda mahsur kalan buzağı, Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Yaralı olan olan buzağı bulunduğu yerden kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Yakaköy Mahallesi Çilek Dağı'nda buzağısı kaybolan bir çiftçi 3 günlük arama sonucunda buzağıyı yaralı halde buldu. Sahibi, bulunduğu yerden kalkamayan yaralı buzağı için Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde dağa ulaşan ekipler buzağı yaralı olduğu için kepçe çağırdı. Titiz şekilde yapılan çalışma sonucunda kepçeye alınan buzağı kamyonete bindirildi. Veteriner hekime götürülen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayvan sahibi ise ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.