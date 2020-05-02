Cadde ve sokaklar göle döndü, kimse ne olduğunu anlayamadı

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde su ana isale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrasında cadde nehre dönerken, ev, işyerleri ve bahçeleri su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir anda büyük bir gürültüyle patlayan borudan akan suyun şiddeti asfaltı kaldırıp parçaladı. Cadde, adeta göle dönerken bölgedeki ev, işyerleri ve bahçeleri su bastı.

Önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan bölge sakinleri bulabildikleri malzemelerle suyun ev ve işyerlerine girmemesi için uğraş verdi. O anlar, vatandaşlarca cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Patlama esnasında deprem olduğunu zannettiği söyleyen bir mahalle sakini de “Ben uyuyordum. Patlama sesiyle uyandım. Deprem oldu zannettim, artçı sarsıntı bekledim. Fakat fazla geçmeden kapıdan içeri su girmeye başladı” dedi.

Yine bölgede yürütülen çalışmalarda molozun dere kenarına yığılması ve dere kenarında zemin kaplama taşlarının konulması sebebiyle suyun aşağı gidemediği ifade edildi.

Bahçesini su basan Adnan Öztürk isimli mahalle sakini, yaptığı açıklamada “Yine boru patladı. Bir de bu derenin kenarını molozlarla doldurdular, sonuç bu. Moloz su hattını kapattı. Her tarafı su bastı. Evi ramak kala kurtardık ama bahçede ne varsa gitti. O kadar emeklerimiz boşa gitti” dedi.

Suyun akışını kesen MUSKİ ekiplerinin arızanın onarımı ile ilgili çalışma başlatacağı bildirildi. Bölgede yol da trafiğe kapatıldı.