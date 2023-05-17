Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Kulübü basın mensuplarını ağırladı

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda mücadele veren Bodrum'un takımı Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Kulübü'nün takım oyuncuları, yöneticileri ve Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar ile şampiyonluk maçı öncesinde Bodrum'un yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. hafta maçları çerçevesinde kendi evinde Final Spor ile oynayacak olan Çağdaş Bodrum Spor, geçtiğimiz gün yaptığı antrenmanda Bodrum'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri ile bir araya geldi.

Bitez Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya takım oyuncuları, teknik kadro, Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı ve Çağdaş Holding CEO'su Dağlarca Çağlar katıldı. Antrenman öncesi gerçekleşen basın buluşmasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dağlarca Çağlar, takıma ve seyirciye teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

“Malum 2022- 23 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyoruz güzel bir sezon geçirdik. Bodrum'a keyifli günler, güzel dakikalar ve büyük bir heyecan yaşattığımızı düşünüyorum. Bizim için de en önemlisi buydu zaten. Hem içeride hem dışarıda çok güzel sonuçlar elde ettik. 3 mağlubiyet ile 29 haftayı geride bıraktık. Bu başarılı performanstan dolayı hem ekibimi hem takım oyuncularımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. En büyük teşekkürü de geçen seneden beri, bizi evimizdeki maçlarda yalnız bırakmayan Bodrum yaşayanlarına çok teşekkür ediyorum. Geçen seneden bu yana beklediğimizin çok üstünde bir taraftar ilgisi var. Gelen misafir takımlar da bu duruma çok şaşırdılar. Evimizde olmanın ve 20 aydır evimizde hiç bir maçı kaybetmememizdeki en büyük katkıyı, Bodrum yaşayanları bize sağladılar. Tüm taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz gittiğimiz bir çok deplasmanda böyle bir taraftarla karşılaşmadık. Süper Lige bizi taşıyan ve süper lig maçlarında da bizi yalnız bırakmayacak olmalarını hissetmek çok güzel bir his. Biz de onlara layık olmak için çok çaba göstereceğiz”

Basın mensuplarının süper lig ile ilgili sorularına da cevap veren Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı ve Çağdaş Holding CEO'su Dağlarca Çağlar, maçların oynanacağı salonlarla ilgili şu bilgileri verdi;

“Süper Lig'de oynayacağımız salonla ilgili biz federasyonla görüşmeleri yaptık. Süper Lig olması nedeniyle bazı teknik standartları da karşılamamız gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak gerekli standartları da karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı ile konuşup mevcut salonumuzda bir 4. tribün ilave ederek burayı Süper Lig oynanacak bir salon haline getireceğiz. Sürece bağlı olarak belki kısmi bir aşamayla yapacağız bu düzenlemeleri. Önce hali hazırdaki kapasiteyi arttırarak bazı düzenlemeleri yaptıracağız. Önümüzdeki sezon bu şekilde oynayacağız. Sonraki sezonda da arkamızda gördüğünüz duvarları yıkarak 4'üncü tribünü yaparak devam edeceğiz. Süper Ligi Bodrum'da oynamak istiyoruz. Bodrum'un içinden hiç çıkmak istemiyoruz. çünkü seyircimizle yakaladığımız bu sinerjiyi kaybetmememiz bizim için önemli”

Bir kulüp olarak altyapının önemine de değinen Dağlarca Çağlar, bir kulüpte altyapının ne kadar önemli olduğunu ve çalışmalara bu sene itibari ile başladıklarını belirtti. Altyapı takımları ve Çağdaş Bodrum Akademi'ye de değinen Çağlar, şunları söyledi;

“Altyapı ile ilgili biz bu sene çalışmalara başlayabildik. Altyapı takımı bu işin aslında %50'si. Bu nedenle çok önem veriyoruz. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde umarız ki altyapıdan yetiştirdiğimiz Bodrum'da yaşayan gençlerimiz A takımında yer alarak hepimizi gururlandırır. O nedenle bu sene altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Hatta çok da başarılı gidiyor. Bu sezonda farklı yaş kategorilerinde kazanılan 2 şampiyonluk geldi. ilk sene için bu büyük bir başarı. Ama benim ve Bodrum'da yaşayanlar için en büyük tatmin 12-13 yaşında elinden tuttuğumuz bir çocuğumuz, 17-18 yaşında bir Efes'e bir Fenerbahçe'ye karşı oynarken alacağı bir sayı bile ayrı bir mutluluk ve gurur olacaktır. Orta vadeli planlarımıza da çok merak edilen konulardan. Açıkçası kalıcı bir değeri yaşadığımız bölgeye kazandırmak bizim en büyük hedeflimiz tabii ki. Orta vadede A Takımını Süper Ligde tutmamız önemli. Esas amacımız bu. Altyapıdan da bu dediğim yaş gruplarını A takımlarına kazandırmamız lazım Ayrıca Akademiyi de açtık belirttiğim gibi. Orayı daha da geliştirmek gerektiğinin bilincindeyiz. Benim orta ve uzun vadede arzum, “Bodrum'u neden bir basketbol şehri haline getirmeyelim.” Bu Motto ile yola çıktım. Çünkü Avrupa şehirlerine baktığımızda, Bodrum'dan daha küçük yerlerde, sportif alanda çok büyük başarılar, çok büyük ilgi ve alaka var. 15-16 bin kişilik salonlarda oynayan takımlar var. Bodrum sadece Turizm değil. Turizmin yanında başka neler koyabiliriz sorusunun cevabı aslında sportif faaliyetler. Ben Bodrum'da sezonun uzatılması anlamında bunun çok başarı sağlayacağını düşünüyorum. Bodrum'a sadece basketbol değil ekstrem sporlar, futbol, voleybol, hentbol gibi spor dallarından çok başarılar geliyor. Bodrum bir eğlence şehri olabilir. Eğlence de sadece deniz, kum, güneş, gece hayatı değil spor aktiviteleri ve bu tür faaliyetleri de kapsıyor. Basketbolu sokağa indirmek için belediye ile çeşitli görüşmelerimiz var. Malum her mahallede bir basket potamız var. Ancak bir çoğu kullanılmaz durumda. Onların onarımını gerçekleştirerek bu potalarda üçe üçlük takımlarla turnuvalar düzenleme projelerimiz var. Hatta federasyonla görüşüp, düzenledikleri bazı organizasyonları Bodrum'da yapmalarını sağlamak gibi hedeflerimiz var. Önce Bodrum'a basketbolu sevdirmek amacımız”

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirten Dağlarca Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tek başımıza değil Bodrumlularla yaptık. Bu anlamda Bodrum için gurur verici. Amacımız artık Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum halkına Süper Lig heyecanını yaşatmak. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak hep hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Olduğu noktada müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı ve Çağdaş Holding CEO'su Dağlarca Çağlar'ın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan da bir Çağdaş Bodrum Spor ile bir ilki yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında takımı ve şampiyonluğu şu şekilde değerlendirdi; "Başkanımızın ve yönetimimizin şampiyon olmamız için çok ciddi bir yatırımı vardı. Türk basketbolu için maddi manevi çok önemli bir yatırımdı. Uzun yıllar sürecek başarılı olma potansiyeli çok yüksek Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın ve yöntemimizin yüzünü kara çıkarmadığımız için takım olarak çok mutluyuz. Çağdaş Bodrum'un ve Bodrum seyircisinin Süper Lig'e çok yakışacağını da düşünüyorum. Bu nedenle takım olarak bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.”

Önümüzdeki sezonda Süper Lig için çok büyük takımlar ile rakip olacaklarını belirten Ender Arslan, Takımın kırılma anının tanıştıkları an olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “Şampiyonluğu düşünüyor musunuz?” sorusuna da şu şekilde cevap verdi;

"Burada hep beraber ilk idmanımızda ben ne istediğimi, oyuncularım benden ne bekleyebileceğimi anlattım. Onların arasından geldiğim için hepsini tanıyorum. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Ben oyuncuyken de iddialı bir insandım ve o anlamda burayı zorlu bir deplasman haline getirip güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum. İlk andan şampiyonluk sözü vermem mümkün değil ama her zaman bir umut vardır. Dediğim gibi şampiyona olamazsak da hedefimiz, süper lig takımları arasında yolumuza devam ederek, Bodrum'u zor bir deplasman haline getirip, ligdeki kararlılığımızı sürdürmek şu an için en önemli hedefimiz”

Kariyerinde daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve iki sezondur Çağdaş Bodrum spor takım kaptanı olarak takımda yer alan Erkan Veyseloğlu, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi. Veyseloğlu, basın mensuplarının önümüzdeki sezon hedefleri ile ilgili sorularını şu şekilde yanıtladı; “Öncelikli hedefimiz, kazandığımız bu başarının kalıcı hale gelmesi ve süper ligde kalıcı olmamız. İyi bir organizasyon, iyi bir oluşum bunun en büyük faktör olduğunu düşünüyorum. 20 ayda buralara gelmiş olmak gerçekten çok kolay değil. Bu sezon ve geçen sezon beklentinin bu olduğunu bilmekle beraber kağıt üstünde ne kadar güçlü olsanız da sahada verdiğiniz mücadeleyle başarıya ulaşabiliyorsunuz. Burada hem takım olarak, hem yönetim olarak çok büyük bir emek harcandı. Taraftarın da günden güne artan, ilgisi de bu başarıya daha büyük bir artı oldu. Bodrum'un da takımı sahiplenmesi bizim için çok değerliydi. Mücadele asıl şimdi başlıyor. Dediğim gibi şimdiki hedef Süper Lig'de kalıcı olmak”

Çağdaş Bodrum Spor'da şampiyonluğa ulaşan TBL'nin en tecrübeli isimlerinden Hakan Yapar, bu ligdeki 8'inci zaferini yaşayarak rekorunu geliştirdi. Hakan Yapar, "Bireysel olarak bu başarıları kazanmak, seneler önce yaptığım planların başarılı olduğunu gösteriyor. Yaptığım çalışmanın karşılığını almak mutlu ediyor. Bireysel olarak mutlu ve gururluyum. Sağlıklı kaldığım sürece sahada olmak istiyorum. Burada çok ciddi bir organizasyon kuruldu. Bu takım ikinci senesinde Süper Lig'e çıktı. Tarihte belki de bunu başarabilen başka takım yok. O yüzden şampiyonluğun ayrı bir anlamı var. Başarıda payımız olduğu için çok mutluyuz. Sene başından beri hedefimiz buydu" dedi.

Türkiye'de daha önce Süper Lig'de forma giyen takımın yıldızlarından Chris Warren, "Sahaya çıktığımız zaman gerçekten taraftarımızın desteğini hissetmek bizlere destek vermesi çok büyük mutluluk. Takım olarak şampiyonluğa inandık. Hedef koyduk ve hedefimizi gerçekleştirdik. Başka takımlarda bu hedefleri çok koymak mümkün değil ama biz bu hedefleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Bodrum Spor Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu 30. Hafta maçlarında 21 Mayıs Pazar Günü Saat 15.45'te Final Spor ile oynayacağı mücadele sonrasında Federasyon Kupasını seyircisi ile birlikte kaldıracak.