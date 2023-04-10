Çağdaş Bodrum Spor şampiyonluğa koşuyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bodrum'un takımı Çağdaş Bodrum Spor, 24'üncü hafta mücadelesinde Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 80-60 yendi.

Bitez Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmaya 43 puan ile lider olarak çıkan ve maça rakibine oranla hızlı başlayan Çağdaş Bodrum Spor, ilk çeyreği 24-14 önde kaparken, ikinci periyodda daha organize ataklar yaparak sayı farkını açtı ve ilk yarıyı, 47-31 rakibinin önünde kapattı.

Seyircisinin coşkulu tezahüratıyla rakibine üstünlüğünü hem sahada hem de salonda hissettiren Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 66 - 42 önde tamamlarken, son çeyrekte maçı 80-60 galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda 25. haftaya da lider olarak başladı.

Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Richard Salomon, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile sahaya çıkan Çağdaş Bodrum Spor, aynı puanlı yakın takipçisi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iki hafta üst üste aldığı Finalspor ve Yılyak Samsunspor yenilgileri ile şampiyonluk için önemli bir avantajı da elde etmiş oldu.

Maçta kritik pozisyonlarda takımına kazandırdığı sayılarla taraftardan büyük alkış alan Chris Warren, takıma 19 sayı kazandırırken kendisini, büyük kısmı smaçlarla gelen 18 sayı ile salonu coşturan Richard Salomon ve 17 sayı ile takımın kazanmasında büyük katkısı olan Hakan Yapar izledi.

Ligde kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan tek takım olan Bodrum'un takımı Çağdaş Bodrum Spor başantrenörü Ender Arslan, maç sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Haftalar azaldıkça, maçların önemi bizim için artıyor. Her geçen hafta avantajımızı daha da pekiştiriyoruz. Bugün de gerçekten takım oyuncularımdan memnunum. 60 sayıda tuttuk rakibi. Çok iyi oynadık. Bütün takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Gitgide artan taraftarımızla inşallah hep beraber bu enerjiyle süper lige çıkacağız. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Buna hazırlanacağız. Haftalar ilerledikçe maçları kazandıkça mutlu sona hep beraber daha da yaklaşacağız” dedi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçında yine kendi evinde seyircisinin desteğiyle mücadele verecek olan Bodrum'un takımı, bir sonraki karşılaşmasında İstanbul Deplasmanı'nda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.