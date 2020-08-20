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Çaldıkları hayvanları keserken yakalandılar

Milas’ın Ekinambarı Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Milas'ın Ekinambarı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.


Devriye gezen Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dalyan Mevkiinde M.K.K. ve Z.Y.'yi büyükbaş hayvan kesip çuvallara koyarken suçüstü yakaladı.


Jandarma karakol komutanlığında ifadelerine başvurulan şahıslar daha sonra Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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