Çalınan motosiklet jandarma tarafından sahibine teslim edildi

Ç. isimli şahsa ait motosikletin çalınması üzerine Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına yaptığı başvuru sonrası bölgede bulunan kamera ile PTS kayıtları incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu, çalınan motosikletin Fethiye ilçe merkezinde T.A. isimli şahıs tarafından satışının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli T.A. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada çalınan motosiklet ele geçirilerek eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. T.A. ile yapılan mülakatta motosikleti A.Y. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine şüpheli A.Y. Çukurincir Mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli T.A. isimli şahıs hakkında ‘Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi' suçundan tahkikat yapılmış, şüpheli A.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.