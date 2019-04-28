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Çalınan Yunak bayraklı tekne Gündoğan açıklarında bulundu

Bodrum Gündoğan Jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı’na yapılan ihbarda Kızılburun mevkisinde çift direkli yelkenli bir tekne bulunduğu ve düzensiz göçmen olabileceği ihbarı yapıldı.

Bodrum Gündoğan Jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda Kızılburun mevkisinde çift direkli yelkenli bir tekne bulunduğu ve düzensiz göçmen olabileceği ihbarı yapıldı.


İhbar sonrası belirtilen bölgeye giden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir kontrol botu ve bin sahil güvenlik botu teknede yaptığı incelemede düzensiz göçmenlere rastlamadı. Tekne ismi ile yapılan araştırmada ise teknenin 27 Nisan'da Torba limanından çalındığı tespit edildi. Yunanistan bayraklı ‘Tanyel' isimli tekne adali işlemlerin yapılması amacıyla Yalıkavak Limanına çekildi.

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