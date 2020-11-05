Çalıntı motosiklet, sosyal medyadan bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinden çalınan motosiklet, Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden satılığa çıkarıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonla sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'a bağlı Baharlı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait 48 TR 497 plakalı motosikletin çalınması üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada çalıntı motosikletin Yatağan'da ikamet eden C. K. isimli şahıs tarafından sosyal medya hesabından satılığa çıkarıldığı belirlendi. Tespitin ardından jandarma ekipleri C.K.'yı gözaltına alırken, motosiklete el koydu. C.K.'nın ilk ifadesinde motosikleti yine Yatağan'da ikamet eden Ç. Ç.'den satın aldığını belirtmesi üzerine ekipler Ç. Ç.'nin de ifadesini aldı. Ç. Ç. ise ifadesinde çalıntı motosikleti G. Ö.'den aldığını beyan etti. C.K. ve Ç. Ç. hakkında suç eşyasını satın almak veya kabul etmek sucundan adli işlem başlatılırken, hırsızlık olayının şüphelisi G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalıntı motosiklet ise Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Çalıntı motosikletine kısa sürede yeniden kavuşan vatandaş, çalışmalarından dolayı Jandarma Suç Araştırma Timine teşekkür etti.