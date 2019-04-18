Çalış Plajı caretta carettalar için temizleniyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta üreme alanı olan Çalış Plajı, traktöre bağlanan kum eleme aracıyla temizlendi.

Gün batımı manzarasıyla dünyaca ünlü Çalış Plajı'nda, Çalış Turizm Tanıtma Derneği tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Dünyada gün batımı ve yakamozun en güzel izlendiği, Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Çalış Plajı kumsalı Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri tarafından traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizleniyor.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, Hava bu yıl çok soğuk ve yağışlı geçti. Yaz bu sene biraz geç gelecek diyen Ay, Her yıl nisan ayında plajda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmada amaç kış boyu plajda toplanan pislikleri ve kumun kalitesini arttırmak olduklarını söyledi. Ay "Bunu altı yıl önce başladık. Kumun kalitesi çok değişti. Büyük taşları duvarların kenarlarına gömüyoruz. Kumları da plaja yayıyoruz. Bu müşteri memnuniyeti ve plaja yumurta bırakmaya gelen caretta cerattaların da artışlardan anlıyoruz. Amacımız temiz ve sağlıklı bir plaj" diye konuştu.