Çalışanını kazara öldürdüğünü iddia etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mehmet Gülsüm (41) isimli vatandaşın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, cinayet şüphelisi M.İ., işlettiği apart otelde çalışan Mehmet Gülsüm'ü kazara vurduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs Pazar günü sabahın erken saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'ndan sahile inen gençler, bir kişinin başından vurulmuş halde kanlar içinde yol ortasında yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerce yapılan incelemede isminin Mehmet Gülsüm olduğu belirlenen vatandaşın, tabanca ile başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin Gülsüm'ün çalıştığı apartın işletmecisi M.İ. (36) olduğunu tespit etti. Şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte Bodrum'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Cinayetin ardından olay yerinde kalan tabancayı alıp getirdiği İ.B. ile beraberindeki Ö.S. isimli şahıslar da polis ekiplerince gözaltına alındı. M.İ. ona yardım eden İ.B. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

"Silahı çıkartırken yanlıkla ateş aldı"

M.İ.'nin verdiği ifadede, “Mehmet ile birlikte bir mekana eğlenmeye gittik. Alkol aldıktan sonra mekandaki bir grup ile tartıştık. Mekanda ayrıldıktan sonra sahile inerken silahımla havaya ateş etmek istedi. O esnada silah yanlışlıkla ateş aldı ve Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim” dediği öğrenildi.