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Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, tarlasında çift sürmekte olan üretici, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarlasında çift sürmekte olan üretici, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Çayan Mahallesinde meydana geldi. Tarlada 48 H 3520 plakalı traktör ile çift süren Bayram Uzun (54) kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi.


Uzun devrilen traktörün altında kaldı. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun'un cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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