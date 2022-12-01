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Çamaşır makinesinden yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki ikamette yangın başladı. Ev sahibinin evde bulunmadığı saatte çamaşır makinesinden başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında çamaşır makinesi ve banyonun yanı sıra 2 ayrı odadaki eşyaların zarar gördüğü bildirildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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