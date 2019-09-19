Muğla'da, Çamköy su havzasında işletmeye açılması planlanan linyit kömürü sahalarına karşı mücadele başlatan Çamköylüler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan destek istedi.

Milas Çamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Soydan, Ekizköy Muhtar Azası Celal Çoban ve köylülerin hukuk mücadelesine destek veren Avukat Mehmet Çilsal, Başkan Aras'ı ziyaretlerinde, açılması düşünülen linyit sahalarının Bodrum Yarımadası'na içme ve kullanma suyu temin edilen 10 milyon mlik alanda yer aldığını belirterek, bu girişimin toprağa ve suya verecek zararlarını anlattılar.

Bodrum Yarımadası'na içme-kullanma suyu sağlayan Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisinin Çamköy'den gelen temiz suya mahkûm olduğunu anlatan köylüler, Çamköy'den gelen suyun paçallama yöntemiyle Geyik Barajı'ndan gelen suya karıştırıldığını kaydederek Bodrum'u bekleyen tehlikeyi şöyle anlattılar:

“İki suyun paçallanamaması durumunda Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi istenilen nitelikte arıtma yapamayacak hale gelecektir. Bu durum da su kaynaklarının Bodrum Yarımadası genelinde yaşayan yaklaşık 200 bin nüfusa ve tatil için gelen 1-1.5 milyon kişiye yetmemesi anlamına gelmektedir. Bodrum'un sezonda değişen nüfusuna 13 milyon metreküp ilave su ihtiyacı vardır. Linyit sahalarının faaliyete geçmesi ve su kaynağının kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte mevcutta var olan 10 milyon metreküp su da kaybolacaktır. Bu büyük bir risktir. Akbelen-Karacahisar linyit sahalarının işletmeye açılması, sadece üç mahallemizde yaşayan bin 619 vatandaşımızı değil, yaz aylarında 1,5 milyonun üzerinde insanı da etkileyecek boyuttadır.”

Çamköy Muhtarı Mehmet Emin Soydan, Başkan Aras'a köylerinde maden ocaklarını istemediklerini belirterek “Lütfen bizim yanımızda durun. Köyümüzü, zeytinimizi, topraklarımızı kamulaştırmak istiyorlar. Biz köyümüzü arazimizi bırakmak istemiyoruz. Bodrum ve Milas Belediyelerimizi yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Aras'tan destek sözü

Çamköy halkının mücadelesine destek verdiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise en kısa zamanda meclis üyeleriyle birlikte Çamköy'ü ve linyit sahaları tehdidi altında olan köyleri ziyaret edeceğini belirterek “Biz doğamıza, çevremize sahip çıkmadığımız sürece, çocuklarımızın geleceğini koruyamayız. Turizm ve tarımla geçinen bu topraklarda, alternatif enerji kaynakları varken, çevreye ve insana zararlı etkileri olan teknolojilerle enerji üretmek, turizmin de tarımın da sonu demektir. Su olmazsa, hayat da olmaz. Su olmazsa, turizm de, tarım da biter. Bu konuda ortak akıl üretmek ve mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız” diye konuştu.