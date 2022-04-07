Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.