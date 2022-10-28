Can salına bindirip geri ittiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki düzensiz göçmen olayında 9 göçmen kurtarıldı, 7 göçmen ise yakalandı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında yaşanan başka bir göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.