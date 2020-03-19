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Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

Uzun süredir Muğla’da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel’in eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel'in eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.


Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan Can Yücel'in eşi Güler Yücel (85) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam eden Güler Yücel'in cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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