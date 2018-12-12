Çanakkale 1915 Gezici Müze Tırı Datçalılarla buluştu

Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müze Tırı, Türkiye turu kapsamında uğradığı Muğla'nın Datça ilçesinde büyük ilgi gördü.

11 yıldır 81 il ve 763 ilçede turlarını sürdüren 1915 Gezici Müze Tırı, 3. Türkiye turuna Ağustos ayında Ege'den yola çıkarak başladı. Yaklaşık 5 aydır bölgeyi gezen tır, Uşak, İzmir ve Aydın ile diğer il ve ilçeleri gezdi. Son olarak Muğla ve ilçelerini dolaşan tır, yılbaşında Çanakkale'ye dönerek, Ege turunu tamamlamış olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1915 Ahmet Uslu özel müzesi olan Çanakkale 1915 Müzesi'nin sponsorluğunun ise Çanakkale Belediyesi tarafından karşılandığını belirten müze görevlisi Talha Altın, “Çanakkale Destanları 1915 Gezici Müzesi ile Çanakkale ruhunu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlarımız için Çanakkale Belediyemizin spon­sorluğunda halka ücretsiz sergiliyoruz'' dedi.