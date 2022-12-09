Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Ortaca'da

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği 'Çanakkale Gezici Müzesi' ziyarete açıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve beraberindeki heyet müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topcu ve Şube Müdürü Ersal Ersin Avcı Bahçelievler Düğün Salonunda açılan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesini, Şehit Sefa Altınsoy İlkokulu öğrencileri ile birlikte ziyaret etti. Sergide Çanakkale Savaşında kullanılan savaş malzemelerini gören öğrencilere deniz ve kara savaşı ile ilgili temel bilgiler verildi.

10 Aralık Cumartesi günü saat akşam 18.00'a kadar açık kalacak olan müze, her gün saat 15.00'e kadar öğrencilere, 15.00'ten sonra ise vatandaşlara açık olacak.