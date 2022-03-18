Çanakkale Zaferi Marmaris'te törenlerle kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü Marmaris'te törenlerle kutlandı.

Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören Atatürk Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Sabah saat 09.30'da başlayan anma törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören 1 dakikalık saygı duruşu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Bando Binbaşı Tayyar Cenk Caner tarafından yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri, Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe törenine geçti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sunulduğu törende 'Çanakkale Zaferi' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.