İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de yaralı bulunan Caretta tedaviye alındı

Çanakkale’de yaralı olarak bulunan İribaş (Caretta Caretta) Deniz Kaplumbağası Muğla’nın Ortaca ilçesindeki DEKAMER Merkezinde tedavi altına ılındı.

Çanakkale'de yaralı olarak bulunan İribaş (Caretta Caretta) Deniz Kaplumbağası Muğla'nın Ortaca ilçesindeki DEKAMER Merkezinde tedavi altına ılındı.


Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon (DEKAMER) Merkezine yaralı bir kaplumbağa ihbarının yapılmasının ardından DEKAMER'den bir ekip Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü ekipleri ile İzmir'de buluşarak yaralı kaplumbağa teslim alındı.


Kafa travması bulunan ergin dişi İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı ve gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.