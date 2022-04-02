Canbazoğlu; “Hedefimiz 20 bin kitap"

Birçok ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Dünya Türkleri, Milas'ta da köy okullarına verdiği desteği sürdürüyor.

Milas'ta Gümüşlük Ortaokulu, Fesleğen İlkokulu, Pınararası İlkokulu, Çiftlik İlkokulu ve Kısırlar Ortaokulu'na kitap desteğinde bulunan Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Kurucu Başkanı Oya Canbazoğlu yaptığı açıklama ile “Kütüphane Haftası”nı kutladı ve kitaba ulaşmanın bir tuşa basmak kadar kolay olması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi.

Dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Canbazoğlu; "Kurulduğumuz günden itibaren çocuklarımızın eğitimi için üstün çaba sarf ediyoruz. Gerek Güneydoğu'da gerek Ege'de öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu bazen kırtasiye yardımıyla, bazen kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak, bazen de kütüphane, zekâ atölyesi desteği ile oluyor. İstiyoruz ki günümüz teknolojisinde kitap okuma alışkanlığında düşüş olmasın, kitaba ulaşmak da bir tuşa basmak kadar kolay olsun. Bu sebeple, hem şehir kütüphaneleri hem de köy okullarına yönelik projelerimizle çocuklarımız istedikleri kaynaklara ulaşsınlar diye üstün çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize, okul müdürlerimize teşekkür ederiz. Muğla Milas'ta en son Çiftlik ve Pınararası İlkokulu'na talep edilen kitapları temin ettik ve çalışmalarımızın sonucunda köy okullarımız kütüphanelerine kavuştu. İstanbul Zeytinburnu'nda da yine ilkokul düzeyinde kitap- kırtasiye desteğimizi sürmekteyiz. Unutulmasın ki, bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bizim için bir çocuk kazanmak bütün insanlığı kazanmakla eşdeğerdir. Ulu önder Atatürk'ün de dediği gibi “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Bu projelerde üstün çaba harcayan yönetimimize ve üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.