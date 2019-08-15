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Candan Erçetin kulakların pasını sildi

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Kerki-Solfej’in düzenlediği açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Kerki-Solfej'in düzenlediği açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro da sahneye çıkan sevilen sanatçıyı dinleyicileri sahneden göndermek istemedi.


Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı. Sanatçı, “Biz bu konserleri her yıl yapıyoruz. Geçen sene repertuarımız biraz daha içe kapalı, depresifti ancak bu sene ruh halimiz değişti. Bu yıl daha neşeli olduğumuzu söyleyebiliriz” diyerek konserde ne kadar eğleneceklerinin sinyallerini verdi. Bodrum seyircisi de Candan Erçetin'in neşeli repertuarının hakkını verdi ve temposu bir an olsun düşmeyen bir konser yaşandı.


Konser akşamı gökyüzündeki dolunaya da değinen Candan Erçetin, “Çok şanslısınız. Bu akşam ne kadar güzel bir dolunay var ve siz bu dolunay altından şarkılar dinleyeceksiniz” dedikten sonra seyircilerden birisi “Bizim dolunayımız sensin” diye bağırdı.


Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

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