İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta caretta ölüsü sahil bandına vurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan bir caretta caretta ölüsü sahil bandına vurdu.


Tuzla Mahallesi 1. Etap Sahil Bandı mevkisinde devriye görevi yapan Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ölü bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı.


Denizden çıkartılarak karaya alınan caretta carettanın uzun süre önce öldüğü belirlendi. Ölü deniz kaplumbağası, incelenmek üzere Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.