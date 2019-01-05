İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşı iznine çıkan askerlerin bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Dalaman’da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.

Dalaman'da vatani görevini yapan askerlerin çarşı izninde, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri duygulandırdı.


Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Aydın, Ankara ve Ağrılı dört er, hafta sonu çarşı iznine çıktı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgardan katlandığını fark eden erler, iş yerine yöneldi.


Askerler, iş yerinin önündeki çiçek saksısının üzerine çıkarak bayrağı düzeltti. Erlerin bayrağı düzelttiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Askerlerin hassasiyeti, vatandaşlardan takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.