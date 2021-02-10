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Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Melek Özver Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıdaki klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, önce çevredeki vatandaşlar, ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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