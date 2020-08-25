İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova yolları asfaltlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.


Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova Mahallelerinde başlayan zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları tamamlandı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kavaklıdere ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kavaklıdere ilçemizde bulunan Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında ekiplerimiz yolun 8 buçuk kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.