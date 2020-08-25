Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova yolları asfaltlandı

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova Mahallelerinde başlayan zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Kavaklıdere ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kavaklıdere ilçemizde bulunan Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında ekiplerimiz yolun 8 buçuk kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı”